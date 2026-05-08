Парад Путіна без Сі: куди зникли союзники Кремля

Минулого року на параді в Москві зібрався майже весь СНД. Більше двадцяти лідерів. Виглядало як тріумф Путіна

Фото: Ria Novosti/Efe

Але був один нюанс – приїхав Сі Цзіньпін. Цього року Сі не приїхав. І раптом з'ясувалося, що Казахстан зайнятий, Узбекистан зайнятий, Таджикистан зайнятий, Киргизія зайнята, Туркменістан зайнятий, Вірменія зайнята, Азербайджан зайнятий. Залишились Лукашенко, президент Лаосу, султан Малайзії і Фіцо, який летів в обхід, бо сусіди не дали небо. І одразу уточнив, що на сам парад не піде. Плюс президенти Абхазії і Південної Осетії. Але це зовсім не країни.

Путін зібрав минулого року повний зал. Виявилось, що всі квитки були на Сі.​​​​​​​​​​​​​​​​ Цього року Сі не прийшов. І зал спорожнів.​​​​​​​​​​​​​​​​..

