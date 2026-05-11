На Волині чоловік заробляв на авто, які повинні були передати ЗСУ

На Волині будуть судити чоловіка, який був учасником схеми продажу легкових автомобілів. Ці машини в Україну ввозили під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Житель Луцьку організував продає машин, які ввезли в Україну нібито для ЗСУ. Таким чином він ухилився від митного контролю. Відомо про щонайменше 20 контрабандних автомобілів.

Потім чоловік продавав автомобілі через оголошення на онлайн-платформах. Гроші, які він отримував, використовував для особистих потреб.

"Волинянина обвинувачують у пособництві у контрабанді підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі гуманітарних автомобілів підвищеної прохідності, призначених для потреб ЗСУ. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання коштів за продані авто.