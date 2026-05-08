Майно на 4,8 млн грн: начальник податкової Полтавщини під прицілом САП

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Прокурори САП звернулися до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів начальника Головного управління ДПС у Полтавській області

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Йдеться про майно загальною вартістю понад 4,8 млн грн, набуте посадовцем та його родиною у 2024 році.

За даними слідства, антикорупційні органи ставлять під сумнів походження двох основних активів:

автомобіля Lexus NX 200, задекларованого за 85 тис. грн,

квартири в новобудові в Ужгороді площею 71,6 кв. м, вказаної у декларації за 576 тис. грн.

У позовній заяві САП зазначає, що реальна ринкова вартість цих активів суттєво вища – близько 4,8 млн грн. За висновками перевірки доходів і витрат посадовця та його сім’ї, вони не могли дозволити такі придбання за рахунок законних доходів.

Позов базується на матеріалах Державне бюро розслідувань та доказах, зібраних прокурорами САП. Вищий антикорупційний суд уже наклав арешт на вказане майно як захід забезпечення позову.

Хоча офіційно прізвище фігуранта не розголошується, за даними ЗМІ, йдеться про керівника обласної податкової служби Сергія Левченка.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції проводило перевірку його декларацій.

Довідка: Сергій Левченко до свого призначення в Полтаву тривалий час працював у правоохоронних органах: МВС (1999-2007 рр.), податковій міліції (до 2021 р.) та Бюро економічної безпеки (до 2025 р.).

Нагадаємо, депутату Ужгородської міської ради VIII скликання Павлу Маєрчику офіційно повідомили про підозру в межах кримінального провадження. Слідство вважає, що депутат не вказав у декларації реальні гроші та фінансові операції на десятки мільйонів гривень.