06 лютого 2026, 19:57

Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення

06 лютого 2026, 19:57
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Андрія Єрмака після звільнення охороняють працівники Управління державної охорони

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака – це співробітники Управління державної охорони (УДО)", – йдеться у повідомленні.

Нардеп зазначив, що статус екс-голови ОП не дає жодного права на таку охорону за рахунок платників податків.

Нагадаємо, Управління державної охорони Украї́ни (УДОУ) – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України.

Раніше радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин визнав, що підтримує зв'язок і ходить на зустрічі з колишнім главою ОП Андрієм Єрмаком. Водночас він заявив, що не може пригадати, що саме обговорюють.

