Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення
Андрія Єрмака після звільнення охороняють працівники Управління державної охорони
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака – це співробітники Управління державної охорони (УДО)", – йдеться у повідомленні.
Нардеп зазначив, що статус екс-голови ОП не дає жодного права на таку охорону за рахунок платників податків.
Нагадаємо, Управління державної охорони Украї́ни (УДОУ) – це державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України.
Раніше радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин визнав, що підтримує зв'язок і ходить на зустрічі з колишнім главою ОП Андрієм Єрмаком. Водночас він заявив, що не може пригадати, що саме обговорюють.