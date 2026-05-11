11 травня 2026, 19:40

Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК

Фото з відкритих джерел
У мережі поширюють відео, де військовий із битою увірвався до ТЦК. Його сина з інвалідністю нібито побили

Про це повідомляє Хмельницький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

У мережі поширювали відео з ТЦК у Хмельницькому. Повідомлялось, що ветеран прийшов із битою після того, як його сина з інвалідністю нібито побили. Тепер у ТЦК прокоментували ці кадри.

Військові повідомили, що 8 травня до ТЦК доставили 46-річного чоловіка, який підлягає призову. Згодом до приміщення ТЦК прийшов його батько у камуфльованому одязі, який пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи. Він вимагав, щоб його сина відпустили.

На місце події викликали поліцію. Зазначається, що постраждалих немає. Військовозобов'язаного наразі розшукують, бо він самовільно залишив місце перебування під час слідування до навчального центру.

Нагадаємо, раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що після мобілізації місцевого представника ромської громади там зібрався натовп близько 30 людей. Вони почали виламувати двері та намагатись прорватись до будівлі ТЦК. Згодом у ТЦК офіційно прокоментували інцидент.

