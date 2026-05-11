11 травня 2026, 21:55

У Миколаєві пацієнтка приватної клініки не пережила пластику

Фото ілюстративне
В одній із приватних клінік Миколаєва після пластичної операції померла пацієнтка. Поліція відкрила кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews..

"Після проведення планової пластичної операції жінка наступного дня померла у лікарні. Слідчі поліції призначили проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки, та проводять розслідування за фактом можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, повідомлення від бригади екстреної медичної допомоги про смерть пацієнтки у приватному медзакладі надійшло на спецлінію 102 у неділю, 10 травня.

На місці події поліцейські з’ясували, що 34-річній жінці 9 травня провели планове хірургічне втручання. Після операції вона мала кілька днів перебувати у клініці під постійним медичним наглядом.

Наступного дня під час післяопераційної медичної маніпуляції жінка кілька разів втрачала свідомість. Лікарі надавали їй невідкладну допомогу, а також викликали бригаду "швидкої", однак врятувати пацієнтку не вдалося.

Остаточну причину смерті встановлять за результатами судово-медичної експертизи.

Слідчі опитали працівників медичного закладу. Криміналіст на місці події зібрав речові докази, які вилучили для проведення слідчих дій.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше у лікарні помер 17-річний хлопець, який 9 березня біля мікрорайону Лісок заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Він отримав 70% опіків всього тіла.

