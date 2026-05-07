Заступника голови Рівненської облради відправили за ґрати за хабар - САП

Фото з відкритих джерел

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок заступнику голови Рівненської обласної ради. Раніше правоохоронці викрили його на одержанні хабара у розмірі близько пів мільйона

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

Заступника голови Рівненської обласної ради викрили на хабарі в розмірі близько пів мільйона гривень. Йшлось про вирішення земельних та майнових питань. Суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

"Також його позбавлено права обіймати посади, повʼязані з виконанням постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функцій представника місцевого самоврядування, на строк 3 роки, та конфісковано частину майна – 500 тис. грн, які зберігаються на депозитному рахунку ВАКС", - кажуть у САП.

Деталі справи

У 2021 році підприємець придбав дитячий санаторій. Згодом він планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він перебував. Чиновник за гроші обіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій розташований санаторій.

Нагадаємо, що раніше НАБУ і САП викрили злочинну групу. Чиновник разом зі спільниками заволодів майже 20 мільйонами.