У Корюківському надлісництві площа лісової пожежі розрослася до катастрофічних 5800 гектарів. Боротьба з вогнем триває вже тиждень

Про це повідомив Північний лісовий офіс, передає RegioNews .

Вогонь охопив території трьох лісництв та зачепив квартали ще одного. Більшість осередків пожежі - на території, яка нині є недоступною для повноцінного гасіння.

Лісівники на доступних ділянках прокладають мінералізовані смуги; стримують поширення вогню ранцевими оприскувачами; підвозять воду; залучають важку техніку.

Прокладені 129 км мінералізованих смуг та залучені трактори з дисковими боронами та плугами.

"Найскладніше - працювати під постійною загрозою обстрілів. Поки лісівники стримують фронт вогню, російські війська продовжують атакувати територію”, - наголосили в лісовому офісі.

Частково ситуації допомагає дощова погода - опади сприяють гасінню окремих осередків займання, і на частині територій пожежа поступово ліквідовується природним шляхом.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Це результат 1821 пожежі.