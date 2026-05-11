09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
08:16  11 травня
Киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера
07:24  11 травня
На Сумщині колишній військовий кинув гранату біля кафе: п'ятеро постраждалих
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
11 травня 2026, 08:50

Перемога, яку не видно в цифрах і на мапах

11 травня 2026, 08:50
Читайте также на русском языке
Ми вистояли, ми збереглися як держава, ми ніколи не будемо окуповані чи поглинуті, ми все одно рухаємося до членства в ЄС
Ми вистояли, ми збереглися як держава, ми ніколи не будемо окуповані чи поглинуті, ми все одно рухаємося до членства в ЄС
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Аби такий-перетакий Трамп не був правий, кажучи "Україна вже фактично перебуває в поразці" – треба перестати мислити перемогу категоріями територій.

Бо якраз у категоріях територій Трамп, безсумнівно, правий: ми міцно сидимо в поразці, маючи мінус 20% територій, утрачених назавжди. Якщо цим узялися оцінювати – то так, Трамп убивчо правий.

Саме тому перемогу й НЕ МОЖНА міряти територіями – бо в цьому питанні наша війна однозначно безпереможна. Навіщо самих себе заганяти в поразковість – якщо поняття перемоги насправді-то полягає в абсолютно інших критеріях.

Ми вистояли, ми збереглися як держава, ми ніколи не будемо окуповані чи поглинуті, ми все одно рухаємося до членства в ЄС, ми на 5 років заштупорили путіна в донбаському місиві, ми втримали південно-східні міста-мільйонники, ми прогриміли на весь світ як героїчна нація, ми утвердили українську національну ідентичність, ми очистилися від радянсько-російської топоніміки й спадку, ми даємо тягла ядерній державі, ми палимо її флот і техніку, ми б’ємо на 1000 км углиб ворога – у нас СТІЛЬКИ ПЕРЕМОГ, що пора перестати оцінювати її територіяльно.

Аби не заганятися в відчуття поразки – треба всього-навсього змінити оптику поглядів на те, чим насправді є цивілізаційно-екзистенційна перемога – тим паче, коли у нас є стільки всього, що, власне, й є перемогою.

Щоби Трамп не був правий – треба міряти перемогу не каменююччям і глиноземом, а здобутками значно важливішими й вищими.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна територіальні поступки територіальна цілісність окупанти окупація Дональд Трамп перемога
 
Підписуйтесь на RegioNews
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
11 травня 2026, 11:41
На Сумщині 15-річний мотоцикліст збив 79-річну велосипедистку
11 травня 2026, 11:33
Кіл-зона для РФ: як дрони ЗСУ беруть під контроль логістику ворога
11 травня 2026, 11:25
Армія РФ просунулася на Донеччині, – DeepState
11 травня 2026, 11:13
Завербували через TikTok: в Одесі майстер із ремонту техніки коригував удари по ППО
11 травня 2026, 10:57
Хантавірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, як уникнути зараження
11 травня 2026, 10:52
На Львівщині 17-річний мотоцикліст злетів у річку
11 травня 2026, 10:45
Через обстріли пʼять областей частково залишаються без світла – Міненерго
11 травня 2026, 10:28
Схема на 50 млн грн: у Запорізькому виші масово оформлювали "аспірантів"
11 травня 2026, 10:12
Бійка зі стріляниною на Подолі в Києві: двоє учасників конфлікту отримали підозри
11 травня 2026, 09:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »