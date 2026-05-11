Екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла, чи вживає він наркотики

Про це колишня прессекретарка українського президента сказала в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, передає RegioNews.

За словами Юлії Мендель, вона ніколи не бачила, щоб Володимир Зеленський вживав наркотики. Проте під час написання своєї книги вона нібито зустрічала людей, які бачили на власні очі, як президент начебто вживав наркотики. Один із її "джерел" нібито бачив, як Зеленський начебто вживав наркотики в 2021 році.

Екс-прессекретарка Зеленського стверджує, що її "джерела" говорили про кокаїн, проте сама вона не має для цього підтверджень.

Також Мендель згадує, що коли вони готувались до інтерв'ю, вона приносила Зеленському нотатки. Йдеться про дані про те, хто журналіст, який канал чи видання, які можуть бути теми для розмови.

"Якщо чесно, він не любить це читати (нотатки - ред), зазвичай він намагається слухати вас. І потім він йде до ванної кімнати на 15 хвилин. І я можу сказати вам, я завжди дивувалась, що він виходив звідти ніби іншою людиною. (...) Заряджений енергією, готовий сказати все, що завгодно", - говорить Мендель.

Важливо зазначити, що Такер Карлсон активно підтримує політику Дональда Трампа. Крім того, він просуває російську пропаганду щодо України. Зокрема, Карлсон поширював пропаганду про так звані "біолабораторії". Він відкрито висловлює прихильність до "ворогів США": зокрема, до російського диктатора Путіна.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента України Володимира Зеленського з 2019 по 2021 рік. Вона займалась супроводом голови держави в усіх похздках. Після звільнення нерідко критикувала Офіс президента. Зокрема, вона розповідала, що ексглава Офісу Андрій Єрмак нібито займається магією. Також вона заявляла, що Володимир Зеленський нібито чотири рази ухилявся від служби під час призову до того, як став президентом.