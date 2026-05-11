Росіяни били по Херсонщині з артилерії та дронів: поранено шестеро людей, зокрема дитину

Фото ілюстративне

Протягом дня 11 травня російська армія тероризувала житлові квартали Херсону та прилеглі населені пункти, використовуючи реактивну артилерію та безпілотники

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів”, - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 11 травня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини реактивною артилерією та дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії шестеро цивільних дістали поранення.

Як зазначили у прокуратурі, всі постраждалі, серед яких 14-річний хлопець, – жителі Херсона. Травми отримали внаслідок використання ворогом БПЛА.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки та автотранспорт.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками поранення дістали четверо людей. Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.