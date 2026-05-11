На Дніпропетровщині через атаки дронів поранені четверо людей
У Дніпропетровській області внаслідок російських атак безпілотниками поранення дістали четверо людей. Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
На Нікопольщині російські війська атакували Мирівську та Марганецьку громади. Унаслідок ударів пошкоджені поштове відділення та автомобіль.
Поранення дістали троє чоловіків. До лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 63-річного місцевого жителя. Ще двоє постраждалих — 52 та 58 років — лікуватимуться амбулаторно.
Також росіяни вдарили по Дубовиківській громаді на Синельниківщині. Там пошкоджено автомобіль.
Унаслідок атаки поранення отримав 60-річний чоловік. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.
