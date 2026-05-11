На Дніпропетровщині ТЦК розпочав службову перевірку через загибель чоловіка

У Дніпропетровській області правоохоронці та військове керівництво з'ясовують обставини трагічного інциденту, що стався в одному з центрів комплектування

Про це повідомив Дніпропетровський ОТЦК, передає RegioNews .

Повідомляється, що 5 травня під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення у складі з представників районного ТЦК та СП й органів Національної поліції зупинила військовозобовʼязаного чоловіка, який порушив правила військового обліку та підлягав призову на військову службу.

Під час проходження ВЛК військовозобов’язаному стало зле. Йому викликали швидку допомогу.

Медики, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали громадянину невідкладну допомогу, після чого констатували його смерть.

"Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяє слідству”, – заявили в установі.

На даний час призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу.

