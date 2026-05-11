Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою

Фото: Кіровоградський обласний ЦКПХ МОЗ України

На Кіровоградщині стався випадок метгемоглобінемії у немовляти через воду з криниці

Про це повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань у Кіровоградській області, передає RegioNews .

Як зазначається у повідомленні, в одному із сіл Суботцівської територіальної громади Кропивницького району зареєстрували випадок водно-нітратної метгемоглобінемії у 11-місячної дитини. Дитину госпіталізували до відділення інтенсивної терапії з симптомами синюшності шкіри та вираженої загальної слабкості.

Лікарі з'ясували, що для приготування їжі дитині в сім'ї використовували воду з криниці. Лабораторний аналіз показав перевищення вмісту нітратів майже вдвічі (при нормі до 50 мг/дм³). Наразі стан дитини середньої важкості.

Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, обумовлене значним підвищенням вмісту метгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до кисневого голодування тканин (гіпоксії).

Метгемоглобінемія проявляється у вигляді посиніння ділянок навколо рота, рук і стоп дитини; також можливі блювання та пронос. Хворіють переважно немовлята та діти до трьох років, яких вигодовують дитячими сумішами та їжею, приготованою на воді з високою концентрацією нітратів.

