11 травня 2026, 19:41

Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою

На Кіровоградщині стався випадок метгемоглобінемії у немовляти через воду з криниці

Про це повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань у Кіровоградській області, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, в одному із сіл Суботцівської територіальної громади Кропивницького району зареєстрували випадок водно-нітратної метгемоглобінемії у 11-місячної дитини. Дитину госпіталізували до відділення інтенсивної терапії з симптомами синюшності шкіри та вираженої загальної слабкості.

Лікарі з'ясували, що для приготування їжі дитині в сім'ї використовували воду з криниці. Лабораторний аналіз показав перевищення вмісту нітратів майже вдвічі (при нормі до 50 мг/дм³). Наразі стан дитини середньої важкості.

Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, обумовлене значним підвищенням вмісту метгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до кисневого голодування тканин (гіпоксії).

Метгемоглобінемія проявляється у вигляді посиніння ділянок навколо рота, рук і стоп дитини; також можливі блювання та пронос. Хворіють переважно немовлята та діти до трьох років, яких вигодовують дитячими сумішами та їжею, приготованою на воді з високою концентрацією нітратів.

Нагадаємо, що у Львові триває епідеміологічне розслідування через спалах гострої кишкової інфекції в одному з дошкільних закладів міста.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
