Тримали "в заручниках" п'ять годин: на Одещині чоловік з інвалідністю подає до суду на ТЦК

Фото: Думська

В Одеській області чоловік із інвалідністю подає позов щодо ТЦК. За його словами, його не випускали з будівлі п'ять годин і навіть не дозволяли сходити до туалету

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

У Валерія інвалідність першої групи з дитинства: діагноз: дитячий церебральний параліч. Минулого року його запрошували в гості батьки, які проживають в Європі. Проте перед поїздкою він ходив до Овідіопольського ТЦК, щоб оформити всі потрібні документи. Проте йому сказали: "Їдь так. Тебе пропустять".

Однак на кордоні Валерія зупинили. Виявились, що він був у розшуку ТЦК. Тоді його відвезли до Яворівського ТЦК.

"Відразу запитали, чи є бабки? Які бабки, насправді їх не було. Тримали там пя'ть годин, не пускали в туалет. Я не витримав і кажу: "Я можу й тут! Хочете?", - згажує чоловік.

Згідно з постановою Яворівського районного ТЦК та СП від 3 грудня 2025 року, Валерію Власенку інкримінували порушення правил військового обліку — неявку за викликом до територіального центру комплектування. Він нібито не прибув за повісткою та був у розшуку. На цього наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який потім через несплату підвищили до 34 тисяч гривень.

"Я нічого не отримував. Мене ніхто не викликав. У позові я вказав: обов'язок доводити лежить на самому ТЦК, а не на мені. І якщо немає доказів — значить немає й порушення. Я хочу, щоб начальника Яворівського ТЦК і Овідіопольського ТЦК звільнили. Я буду цього домагатися. У ТЦК є нормальні люди. А є негідники. Та що я вам розповідаю, ви самі все бачите. Їх треба в окоп усіх. Особливо тих, хто гроші вибиває", - каже Валерій.

Тепер чоловік хоче подавати позов та боротись за справедливість. Юрист Юрій Канікаєв каже, що в чоловіка є всі шанси.

Нагадаємо, мережі поширюють відео, де військовий із битою увірвався до ТЦК. Його сина з інвалідністю нібито побили. У ТЦК вже прокоментували ці публікації.