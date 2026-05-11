20:59  11 травня
На Чернігівщині під обстрілами РФ вигорає 5800 гектарів лісу
19:41  11 травня
Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою
19:40  11 травня
Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 22:05

Тримали "в заручниках" п'ять годин: на Одещині чоловік з інвалідністю подає до суду на ТЦК

11 травня 2026, 22:05
Читайте также на русском языке
Фото: Думська
Читайте также
на русском языке

В Одеській області чоловік із інвалідністю подає позов щодо ТЦК. За його словами, його не випускали з будівлі п'ять годин і навіть не дозволяли сходити до туалету

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

У Валерія інвалідність першої групи з дитинства: діагноз: дитячий церебральний параліч. Минулого року його запрошували в гості батьки, які проживають в Європі. Проте перед поїздкою він ходив до Овідіопольського ТЦК, щоб оформити всі потрібні документи. Проте йому сказали: "Їдь так. Тебе пропустять".

Однак на кордоні Валерія зупинили. Виявились, що він був у розшуку ТЦК. Тоді його відвезли до Яворівського ТЦК.

"Відразу запитали, чи є бабки? Які бабки, насправді їх не було. Тримали там пя'ть годин, не пускали в туалет. Я не витримав і кажу: "Я можу й тут! Хочете?", - згажує чоловік.

Згідно з постановою Яворівського районного ТЦК та СП від 3 грудня 2025 року, Валерію Власенку інкримінували порушення правил військового обліку — неявку за викликом до територіального центру комплектування. Він нібито не прибув за повісткою та був у розшуку. На цього наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який потім через несплату підвищили до 34 тисяч гривень.

"Я нічого не отримував. Мене ніхто не викликав. У позові я вказав: обов'язок доводити лежить на самому ТЦК, а не на мені. І якщо немає доказів — значить немає й порушення. Я хочу, щоб начальника Яворівського ТЦК і Овідіопольського ТЦК звільнили. Я буду цього домагатися. У ТЦК є нормальні люди. А є негідники. Та що я вам розповідаю, ви самі все бачите. Їх треба в окоп усіх. Особливо тих, хто гроші вибиває", - каже Валерій.

Тепер чоловік хоче подавати позов та боротись за справедливість. Юрист Юрій Канікаєв каже, що в чоловіка є всі шанси.

Нагадаємо, мережі поширюють відео, де військовий із битою увірвався до ТЦК. Його сина з інвалідністю нібито побили. У ТЦК вже прокоментували ці публікації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК мобілізація позов
Оточили та вимагали документи: у Дніпрі чоловік накинувся на ТЦК із ножем
11 травня 2026, 16:15
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, є поранені
11 травня 2026, 07:04
Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті: в ТЦК зробили заяву
09 травня 2026, 22:15
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
У Дніпрі водій маршрутки викинув непритомну дитину на асфальт
11 травня 2026, 23:45
НАБУ проводить обшуки у будинку Андрія Єрмака в Києві, — Железняк
11 травня 2026, 23:23
Кооператив "Династія": Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ і САП
11 травня 2026, 23:15
Окупанти атакували безпілотником багатоповерхівку в Харкові
11 травня 2026, 22:59
У Києві люди у формі перекрили Банкову - ЗМІ
11 травня 2026, 22:55
Російські дрони поцілили у промислове підприємство на Сумщині
11 травня 2026, 22:42
На Дніпропетровщині ТЦК розпочав службову перевірку через загибель чоловіка
11 травня 2026, 22:33
Екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла, чи вживає він наркотики
11 травня 2026, 22:30
У Миколаєві пацієнтка приватної клініки не пережила пластику
11 травня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »