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14 червня 2026, 10:20

На Київщині чоловік посеред вулиці відкрив вогонь по перехожих

14 червня 2026, 10:20
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Фото з відкритих джерел
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Інцидент стався у місті Ірпінь. Там чоловік здійснював постріли у перехожих

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що на одній з вулиць людина відкрила вогонь по перехожим. Коли вони прибули на місце, то затримали 47-річного чоловіка. На щастя, ніхто не постраждав.

"За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 КК України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік налякав відвідувачів супермаркету рушницею. На місці поліцейські з’ясували, що в руках чоловіка була іграшка у вигляді старовинної рушниці. Чоловік пояснив правоохоронцям, що придбав її на подарунок і не мав наміру вчиняти будь-які протиправні дії.

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