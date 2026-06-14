"Я не усвідомила": кулінарка Ольга Мартиновська зробила заяву після скандалу зі знущанням із котів

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Українська шеф-кухарка та суддя популярного кулінарного шоу "МайстерШеф" потрапила у скандал після обговорення її дитинства. Тоді вона розповіла Маші Єфросиніній, як знущалась з тварин

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ольга Мартиновська у новій заяві вибачилась. За її словами, вона змішала власні спогади з дитячими уявленнями про те, як виглядає "шибайголова". В результаті це прозвучало як її особиста історія.

"Я не усвідомила, що моя інтонація, мої формулювання і сама подача можуть створити враження, ніби жорстокість до тварин – це щось, про що можна згадувати легко, без належної оцінки, і нормалізувати подібне. І саме це я вважаю своєю найбільшою помилкою", - сказала кулінарка.

Нагадаємо, раніше суддя "МастерШефа" Ольга Мартиновська в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповіла про те, як знущалась над котами в дитинстві. Все це жінки обговорювали зі сміхом, що стало приводом для хейту у соцмережах.