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14 червня 2026, 15:40

На Дніпропетровщині жінка обікрала знайому під час "обряду зі зняття порчі"

14 червня 2026, 15:40
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Фото з відкритих джерел
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Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі"

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У березні 2026 року жінка зустріла знайому на зупинці громадського транспорту, і переконала її у необхідності ритуалу для "зняття порчі". Потерпіла принесла з дому золотий хрестик, підвіску у вигляді знака зодіаку "Водолій" та 2 тисячі гривень, які передала для проведення обряду.

Наступного дня аферистка переконала жінку принесли їй каблучку із фіанітом та 5 тисяч гривень як нібито оплату за послуги. Загалом шахрайка виманила у жінки майна та грошей на 22 тисячі гривень.

Суд врахував, що шахрайка раніше не мала проблем із законом. Також вона утримує шістьох дітей. У результаті суд дійшов висновку, що покарання у вигляді пробаційного нагляду буде достатнім для виправлення засудженої та запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що у Києві аферисти прикидались співробітниками СБУ. Їхньою жертвою став пенсіонер.

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