На Запоріжжі росіяни атакували легкові автівки - є поранені
Вдень 14 червня росіяни вдарили по Запоріжжю. "Ціллю" окупантів стали цивільні автомобілі
Про це повідомляє голова ОВА Запорізької області, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, росіяни атакували дронами легкові автомобілі у Кушугумі. Внаслідок удару отримали поранення чоловіки віком 49 та 53 років, а також 55-річна жінка.
Постраждалим надають медичну допомогу.
Нагадаємо, що раніше росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети по Сумщині. На жаль, є загиблі та поранені.
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