На Запоріжжі росіяни атакували легкові автівки - є поранені

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Про це повідомляє голова ОВА Запорізької області, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, росіяни атакували дронами легкові автомобілі у Кушугумі. Внаслідок удару отримали поранення чоловіки віком 49 та 53 років, а також 55-річна жінка.

Постраждалим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети по Сумщині. На жаль, є загиблі та поранені.