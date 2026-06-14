ТЦК призначив штраф чоловіку, який не прийшов через операцію

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Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо штрафу військовозобов'язаному. Чоловік отримав штраф після того, як не відвідав ТЦК через операцію

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У лютому минулого року чоловік отримав повістку про виклик до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Проте він не прибув туди, але згодом звернувся із заявою про неможливість прибуття через стан здоров’я.

Після цього чоловіка повідомили про розгляд справи щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. При цьому він звертався до ТЦК повторно і повідомляв про стаціонарне лікування. Однак в результаті він отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Суд підкреслив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови доведення події правопорушення та вини особи належними доказами. В результаті постанову ТЦК про накладення штрафу скасували.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар