10:20  14 червня
На Київщині чоловік посеред вулиці відкрив вогонь по перехожих
11:15  14 червня
Безпілотники вдарили по РФ: горить хімзавод у Тульській області
14:40  14 червня
На Харківщині росіяни вдарили дроном по локомотиву
UA | RU
UA | RU
14 червня 2026, 17:00

ТЦК призначив штраф чоловіку, який не прийшов через операцію

14 червня 2026, 17:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо штрафу військовозобов'язаному. Чоловік отримав штраф після того, як не відвідав ТЦК через операцію

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У лютому минулого року чоловік отримав повістку про виклик до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Проте він не прибув туди, але згодом звернувся із заявою про неможливість прибуття через стан здоров’я.

Після цього чоловіка повідомили про розгляд справи щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. При цьому він звертався до ТЦК повторно і повідомляв про стаціонарне лікування. Однак в результаті він отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Суд підкреслив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови доведення події правопорушення та вини особи належними доказами. В результаті постанову ТЦК про накладення штрафу скасували.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд штраф мобілізація ТЦК
Незаконне утримання людей у ТЦК Тернополя: прокуратура відкрила справу після скандальної перевірки
12 червня 2026, 20:50
Смерть після мобілізації у Києві: розслідують дії поліції, ТЦК та лікарів
12 червня 2026, 07:39
На Волині командир ТЦК продавав непридатність за 7 тисяч доларів
11 червня 2026, 19:05
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Шеф-кухар Євген Клопотенко одружився: перші кадри з весілля
14 червня 2026, 17:30
На Рівненщині на трасі іномарки влетіли одна в одну
14 червня 2026, 16:40
На Запоріжжі росіяни атакували легкові автівки - є поранені
14 червня 2026, 16:00
На Дніпропетровщині жінка обікрала знайому під час "обряду зі зняття порчі"
14 червня 2026, 15:40
Смертельна ДТП на Прикарпатті: машини розтрощило вщент - в одному з авто була дитина
14 червня 2026, 15:20
Росіяни вдарили по Запоріжжю артилерією та дронами: є загиблі та поранені
14 червня 2026, 15:00
На Харківщині росіяни вдарили дроном по локомотиву
14 червня 2026, 14:40
ССО вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ
14 червня 2026, 14:15
Із СЗЧ в тилову частину за 2 тисячі: на Волині викрили схему сержанта
14 червня 2026, 13:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »