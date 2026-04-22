Фото: скриншот

Під час стрілянини у столиці місцевий двірник Олександр Григорович закрив собою пораненого хлопчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеканал "Київ24".

У лікарні 20 квітня помер Олександр Григорович – місцевий двірник, який став героєм під час теракту в Києві. Чоловік закрив собою поранену дитину від пострілів нападника. Медики намагалися врятувати його, але через тяжкі поранення серце чоловіка зупинилося.

Камери спостереження зафіксували момент подвигу. Після перших пострілів стрілець повернувся до під’їзду, де на тротуарі знаходилися поранений хлопчик та його батько. Коли нападник знову відкрив вогонь у бік дитини, Олександр Григорович закрив дитину і прийняв кулі на себе.

Лікарі діагностували у чоловіка критичні поранення внутрішніх органів. Попри складні операції та зусилля медиків, травми виявилися несумісними з життям.

Мешканці будинку згадують "дядю Сашу" з великою теплотою. Кажуть, він був серцем їхнього двору: завжди допомагав сусідам і дуже любив дітей. Олександр Григорович власноруч висаджував біля будинку ялинки, а на свята прикрашав їх солодощами для малечі. Окрім цього, він захоплювався різьбленням по дереву.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.

Голосіївський стрілець: хто він

За попередніми даними, підозрюваного звати Дмитро Васильченков. Він народився у квітні 1968 року в Москві та має громадянство України.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянина в київському супермаркеті сталася за три дні до його дня народження – 21 квітня йому мало виповнитися 58 років.

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він перебував у Росії (Рязань), користувався російським номером телефону та банківськими сервісами, повідомляє відділ OSINT Телебачення Торонто.

Згодом він повернувся до України та мешкав у Києві неподалік станції метро "Деміївська", поруч із місцем нападу.

Васильченков називав себе генералом російської армії та записував свої дії на відео.