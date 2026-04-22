Називав себе "генералом російської армії": що виявили в телефоні стрільця з Києва

Дмитро Васильченков. Скриншот із відео

У Києві правоохоронці встановили нові обставини стрілянини в Голосіївському районі. 58-річний Дмитро Васильченков, якого підозрюють у скоєнні злочину, називав себе генералом російської армії та записував свої дії на відео

Про це повідомив голова Національна поліція України Іван Вигівський, передає RegioNews із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, у телефоні чоловіка виявили відеозаписи, на яких він знімав себе під час стрільби. Під час пересування під'їздом він називав себе "генералом російської армії".

"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні – він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", – сказав Вигівський.

Крім того, правоохоронці знайшли аудіозапис, який чоловік увімкнув під час конфлікту із сусідом. Ймовірно, він намагався зафіксувати події для подальшого виправдання своїх дій.

На записі зафіксовано, як він піднявся до квартири за карабіном, пересувався під’їздом, а згодом забіг до супермаркету, де захопив заручників.

Аудіозапис уже передано до Служба безпеки України. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.

Голосіївський стрілець: хто він

За попередніми даними, підозрюваного звати Дмитро Васильченков. Він народився у квітні 1968 року в Москві та має громадянство України.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянина в київському супермаркеті сталася за три дні до його дня народження – 21 квітня йому мало виповнитися 58 років.

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він перебував у Росії (Рязань), користувався російським номером телефону та банківськими сервісами, повідомляє відділ OSINT Телебачення Торонто.

Згодом він повернувся до України та мешкав у Києві неподалік станції метро "Деміївська", поруч із місцем нападу.