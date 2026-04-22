11:14  22 квітня
На Сумщині посилили відключення електроенергії через атаки РФ
08:25  22 квітня
У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
00:35  22 квітня
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 12:08

Називав себе "генералом російської армії": що виявили в телефоні стрільця з Києва

22 квітня 2026, 12:08
Читайте также на русском языке
Дмитро Васильченков. Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці встановили нові обставини стрілянини в Голосіївському районі. 58-річний Дмитро Васильченков, якого підозрюють у скоєнні злочину, називав себе генералом російської армії та записував свої дії на відео

Про це повідомив голова Національна поліція України Іван Вигівський, передає RegioNews із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, у телефоні чоловіка виявили відеозаписи, на яких він знімав себе під час стрільби. Під час пересування під'їздом він називав себе "генералом російської армії".

"Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні – він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під'їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади", – сказав Вигівський.

Крім того, правоохоронці знайшли аудіозапис, який чоловік увімкнув під час конфлікту із сусідом. Ймовірно, він намагався зафіксувати події для подальшого виправдання своїх дій.

На записі зафіксовано, як він піднявся до квартири за карабіном, пересувався під’їздом, а згодом забіг до супермаркету, де захопив заручників.

Аудіозапис уже передано до Служба безпеки України. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Києві в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня, 58-річний уродженець Москви влаштував стрілянину. Він взяв заручників і забарикадувався в супермаркеті. Його ліквідували під час штурму спецпризначенці КОРД.

Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще понад десяток поранені. В роботі у слідчих кілька версій мотиву стрільця.

Голосіївський стрілець: хто він

За попередніми даними, підозрюваного звати Дмитро Васильченков. Він народився у квітні 1968 року в Москві та має громадянство України.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, стрілянина в київському супермаркеті сталася за три дні до його дня народження – 21 квітня йому мало виповнитися 58 років.

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області. У 2015-2017 роках він перебував у Росії (Рязань), користувався російським номером телефону та банківськими сервісами, повідомляє відділ OSINT Телебачення Торонто.

Згодом він повернувся до України та мешкав у Києві неподалік станції метро "Деміївська", поруч із місцем нападу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ теракт телефон стрілок Голосіївський район диктофон
Стрілянина в Києві: патрульна пояснила, чому не застосувала табельну зброю
21 квітня 2026, 20:15
Суд у Києві взяв під варту поліцейського у справі про теракт
21 квітня 2026, 18:05
Записував усе перед нападом: нові подробиці стрілянини в Києві від МВС
21 квітня 2026, 12:32
Всі новини »
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
На Київщині під час пожежі в будинку загинув чоловік
22 квітня 2026, 13:51
У Болгарії несправний автобус наїхав на українців: є загиблі
22 квітня 2026, 13:46
Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму
22 квітня 2026, 13:34
Лідер "Хімпрому" Буркін може переховуватися в Мексиці: Україна намагається домогтися екстрадиції
22 квітня 2026, 13:29
У Тернополі Audi влетіла в дерево: водій та пасажир госпіталізовані
22 квітня 2026, 13:14
У ДСНС показали наслідки масованого удару по громаді на Сумщині
22 квітня 2026, 12:58
Ворожий дрон вдарив по будинках у Семенівці на Чернігівщині: поранена жінка
22 квітня 2026, 12:47
Під час теракту 18 квітня в Києві загинув двірник: закрив собою дитину від стрільця
22 квітня 2026, 12:37
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
22 квітня 2026, 12:28
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »