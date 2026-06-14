На Харківщині росіяни вдарили дроном по локомотиву
Вранці 14 червня росіяни атакували дронами Харківську область. Внаслідок удару загорівся локомотив
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає RegioNews.
Внаслідок атаки безпілотником по станції Лозова пошкоджено локомотиви. Від обстрілу постраждали машиніст та його помічник. Медики надали їм необхідну допомогу.
"Попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше росіяни застосували керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети по Сумщині. На жаль, є загиблі та поранені.
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