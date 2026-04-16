Фото: поліція

Подія сталася в четвер, 16 квітня, близько 09:30 в одній зі шкіл Ужгородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час уроку учень 9-го класу дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього підліток втік зі школи, проте патрульні затримали його.

Медики оглянули пораненого хлопця, його життю нічого не загрожує.

Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.

На місці працюють слідчі та ювенальна поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та яким чином в руки школяра потрапила зброя.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

