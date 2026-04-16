16 квітня 2026, 10:43

На Закарпатті дев'ятикласник влаштував стрілянину в школі

Фото: поліція
Подія сталася в четвер, 16 квітня, близько 09:30 в одній зі шкіл Ужгородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час уроку учень 9-го класу дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього підліток втік зі школи, проте патрульні затримали його.

Медики оглянули пораненого хлопця, його життю нічого не загрожує.

Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний.

На місці працюють слідчі та ювенальна поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та яким чином в руки школяра потрапила зброя.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оприлюднили офіційну інформацію щодо інциденту зі стріляниною та викраденням жінки з дитиною в Мукачівському районі на Закарпатті.

Також повідомлялося, що після викрадення матері медики рятували її двох дітей від панічної атаки.

Закарпаття події стрілянина школа постраждалий пістолет затримання підліток
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
