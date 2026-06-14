Безпілотники вдарили по РФ: горить хімзавод у Тульській області

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У ніч на 14 червня дрони атакували РФ. Росіяни повідомляють про пожежу на хімзаводі "Азот" у Тульській області

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За даними моніторингових каналів, дрони атакували Новомосковський хімзавод "Азот", який знаходиться у Тульській області. Внаслідок ударів там спалахнула масштабна пожежа. За словами губернатора області, уламски впали на території одного із промислових об'єктів.

Також про вибухи повідомляють і в Смоленській області. Ймовірно, під удар потрапила залізнична інфраструктура у місті Вязьма. При цьому в місті Орел загорілась багатоповерхівка.

Слід зазначити, що "Азот" є одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Його основна продукція це – мінеральні добрива, аміак, азотну кислоту, метанол та інші хімічні матеріали. Зокрема, цю вировину російські окупанти використовують для вибухівок та боєприпасів.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ. ЗСУ ракетами "Фламінго" уразили завод навігаційних систем, Самарський НПЗ та танкер РФ.