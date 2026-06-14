ССО вдарили по нафтоперекачувальній станції в РФ

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Українські військові підтвердили ще один удар по території РФ. Уражено нафтоперекачувальну станцію "Палкіно"

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій, передає RegioNews.

Завдяки координації між операторами ССО та представниками повстанського руху "Черная искра" вдалось уразити ключові елементи нафтотранспортної інфраструктури РФ. Удар був по нафтоперекачувальній станції "Палкіно", яка є важливою складовою магістрального нафтопроводу "Сургут - Полоцьк".

Саме через цю станцію відбувається транспортування сирої нафти, яка надходить із Сибіру та далі перекачується в напрямку нафтопереробних підприємств і експортних терміналів.

"Ураження об’єктів нафтотранспортної інфраструктури знижує спроможності противника з експорту енергоресурсів та скорочує фінансові надходження, які використовуються для забезпечення війни проти України", - кажуть українські захисники.

Нагадаємо, також у ніч на 14 червня дрони вдарили по Тульській області РФ. Там сталась масштабна пожежа на хімзаводі "Азот".