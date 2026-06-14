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14 червня 2026, 15:00

Росіяни вдарили по Запоріжжю артилерією та дронами: є загиблі та поранені

14 червня 2026, 15:00
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Фото: Національна поліція
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За добу росіяни 9 разів вдарили із РСЗВ, здійснили 198 артобстрілів, застосували 599 ударних дронів та 24 рази влучили з авіації по населених пунктах на запорізькому, василівському та пологівському напрямках. На жаль, є жертви серед населення

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У Кушугумі внаслідок атаки дроном в автомобіль постраждав 78-річний місцевий житель. У Пологівському районі між селами Преображенка та Таврійське внаслідок атаки дроном отримав травми 71-річний чоловік.

По Оріхову окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки загинула 78-річна жінка.

По Комишувасі рашисти вдарили керованими авіабомбами. Внаслідок атаки знищені приватні житлові будинки та поранено 53-річного місцевого жителя.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська. Ворог скинув на місто три керовані авіабомби.

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