Шеф-кухар Євген Клопотенко одружився: перші кадри з весілля

Фото з відкритих джерел

Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська офіційно одружились. Вони вже показали перші кадри зі святкування

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Кулінар та його обраниця провеливесілля в українських традиціях. Під час святкування також почався дощ, який лише покращив настрій пари та гостей. На фото можна побачити гостей, які вітали молодят під парасольками.

"Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу", - каже Євген Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповідав, що він подарував своїй дівчині на День Миколая. Виявилось, що він купив для неї консерву.