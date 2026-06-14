Шеф-кухар Євген Клопотенко одружився: перші кадри з весілля
Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська офіційно одружились. Вони вже показали перші кадри зі святкування
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
Кулінар та його обраниця провеливесілля в українських традиціях. Під час святкування також почався дощ, який лише покращив настрій пари та гостей. На фото можна побачити гостей, які вітали молодят під парасольками.
"Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу", - каже Євген Клопотенко.
Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповідав, що він подарував своїй дівчині на День Миколая. Виявилось, що він купив для неї консерву.
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