На Рівненщині на трасі іномарки влетіли одна в одну

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 13 червня, близько 15:50 на автодорозі "Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече" у селі Новоукраїнка. Внаслідок ДТП є постраждалі

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 22-річний водій Renault Logan виокнував маневр обгону та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з BMW, за кермом якого був 26-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій Renault отримав політравму та відкриті переломи обох ніг, а його 20-річна пасажирка закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Також госпіталізували водія BMW із закритою черепно-мозковою травмою та забоями та його 25-річну дружину з політравмою.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва у Печерському районі водій у стані сильного сп’яніння намагався втекти від відповідальності, але врізався в огорожу.