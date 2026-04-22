Конфлікт між підлітками став причиною відкриття кримінального провадження

До поліції звернулася матір 13-річної дівчинки, яка заявила, що її дитину побили однокласники.

Дитина пройшла курс лікування, після чого її виписали з лікарні. Судмедекспертиза має офіційно встановити ступінь тяжкості отриманих травм.

Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників події, а також свідків конфлікту.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

