Школяра, який вчинив стрілянину у школі на Закарпатті, завербували росіяни під час онлайн-ігор

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький під час онлайн-наради в ОВА за участі керівників обласних управлінь Нацполіції, СБУ та патрульної поліції, а також представників тергромад, місцевих відділів освіти та Служб у справах дітей, передає RegioNews.

"Ворог не гребує будь-якими методами боротьби з нашим народом, використовуючи для своїх злочинних намірів і дій навіть дітей. На жаль, про такі випадки відомо і на Закарпатті. Два з них мали широкий резонанс. Одному з них запобігли у навчальному закладі села Буштино, коли школяр намагався пронести на уроки ніж і планував завдати шкоди однокласникам, інший стався кілька днів тому в Чопі і завершився стріляниною. Обійшлося без жертв, але неповнолітньому юнакові загрожує довічне ув’язнення", – зазначив Білецький.

За його словами, слідству вдалося встановити, що в обох ситуаціях ворожі спецслужби діяли через онлайн-ігри.

"Вони добре вивчають свою жертву, знаходять важелі впливу, залякують, штовхаючи на злочин. Саме в цей момент дуже важливі увага, спостережливість, чуйність дорослих: батьків, вчителів, соціальних працівників. Їхня вчасна участь у житті дитини може вберегти від кроку, що зруйнує життя їй чи комусь з її оточення", – зазначив голова ОВА.

Він закликав провести у навчальних закладах краю батьківські збори, залучити до них правоохоронців, щоб детально поспілкуватися про методи ворога вести кібервійну за участі неповнолітніх українців, а також про те, як вчасно розпізнати, коли на дітей чинять психологічний тиск.

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті учень 9 класу ліцею в Чопі здійснив кілька пострілів у школі, поранивши однокласника. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.