Смертельна ДТП на Прикарпатті: машини розтрощило вщент - в одному з авто була дитина
Аварія сталась 13 червня близько 23:30 на автодорозі Т-09-06 «Івано-Франківськ – Надвірна» між селами Тисменичани та Березівка. На жаль, один із водіїв загинув
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, 23-річний водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen Transporter, який буксирував Renault Megane. Внаслідок ДТП BMW загорівся та повністю згорів. Водій загинув на місці.
Ще двоє людей госпіталізували з травмами різного ступеня. Серед них 7-річна дитина.
Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись дві іномарки. На жаль, загинула людина. Відомо, що в одному з авто були діти.
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