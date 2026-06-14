Смертельна ДТП на Прикарпатті: машини розтрощило вщент - в одному з авто була дитина

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 13 червня близько 23:30 на автодорозі Т-09-06 «Івано-Франківськ – Надвірна» між селами Тисменичани та Березівка. На жаль, один із водіїв загинув

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 23-річний водій BMW виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen Transporter, який буксирував Renault Megane. Внаслідок ДТП BMW загорівся та повністю згорів. Водій загинув на місці.

Ще двоє людей госпіталізували з травмами різного ступеня. Серед них 7-річна дитина.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись дві іномарки. На жаль, загинула людина. Відомо, що в одному з авто були діти.