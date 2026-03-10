Клименко пояснив роль поліції у мобілізації: МВС не відповідає за організацію процесу

Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що питання організації процесу мобілізації не входять до компетенції МВС

Як інформує "Інтерфакс-Україна", про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, передає RegioNews.

За його словами, повноваження Національної поліції у мобілізаційних процесах обмежуються участю за зверненням територіальних центрів комплектування (ТЦК) у оповіщенні та адміністративному доставленні осіб, які ухиляються від мобілізації.

"Питання мобілізації є надчутливим і надважливим для України. Ми всі перебуваємо в активній фазі війни проти російського агресора", – зазначив Клименко.

Глава МВС підкреслив, що поліція діє виключно в межах повноважень та в спосіб, визначений Конституцією та законами.

Адміністративні протоколи за порушення мобілізаційного законодавства складають лише представники ТЦК, а Нацполіція не встановлює статус порушника, а лише виявляє осіб, які вже мають відповідний статус і доставляє їх до центрів комплектування за потреби.

Клименко додав, що якщо є правова підстава для затримання та доставлення, поліція обов’язково її виконує. Водночас міністр зазначив, що дані щодо кількості доставлених осіб не можуть бути оприлюднені під час війни.

"Мобілізація має бути справедливою і чітко відповідати чинному законодавству", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації. Ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.

Як відомо, воєнний стан і мобілізацію в Україні діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.