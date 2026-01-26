Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
Президент Володимир Зеленський підписав закони, якими в Україні продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації
Як повідомляє RegioNews посиланням на РБК-Україна.
Йдеться про два закони, ухвалені Верховною Радою 14 січня 2026 року.
Згідно з ними, воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.
Раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. Президент заявив, що війна з РФ не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні.
