Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RegioNews посиланням на РБК-Україна.

Йдеться про два закони, ухвалені Верховною Радою 14 січня 2026 року.

Згідно з ними, воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів – до 4 травня 2026 року.

Раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. Президент заявив, що війна з РФ не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні.