На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії
Військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали на березі річки Дунай 31-річного місцевого жителя, який намагався вплав дістатися румунського берега
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Для форсування річки чоловік придбав гідрокостюм та водний електроскутер.
"Аби бути непомітним для прикордонників, він обрав темну пору доби, та ще й у туман. До річки, по якій проходить державний кордон, він дістався своїм автомобілем із вимкненими фарами", – йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали. Йому загрожує штраф за спробу незаконного перетину кордону.
Як повідомлялось, в Одеській області судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення.
