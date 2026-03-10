На Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Для форсування річки чоловік придбав гідрокостюм та водний електроскутер.

"Аби бути непомітним для прикордонників, він обрав темну пору доби, та ще й у туман. До річки, по якій проходить державний кордон, він дістався своїм автомобілем із вимкненими фарами", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали. Йому загрожує штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомлялось, в Одеській області судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови. Йому загрожує до 9 років увʼязнення.