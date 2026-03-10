Війна США та Ізраїлю проти Ірану може призвести до багатьох ризиків для України

Війна з Іраном продемонструвала істину, яку завжди розуміють уже після того, як починається боротьба: воєнні дії – завжди практика, а не теорія

фото: tsn.ua

Сполучені Штати розробили план повітряної атаки й знищення військового потенціалу Ісламської Республіки, але у перші дні війни витратили мільйони доларів на боротьбу з іранськими "шахедами" – тими самими шахедами, з якими українці "познайомилися" у перші місяці війни Росії проти України і які продовжують тероризувати нашу країну вже п’ятий рік.

І, до речі, тоді, у 2022 році, я писав, що іранці постачають безпілотники росіянам не просто так і навіть не заради грошей. Україна виявилася для Ірану справжнім полігоном для відпрацювання майбутніх війн на Близькому Сході. Іранці допомагали своєму союзнику у Кремлі – і водночас вчилися самі.

І ось ці нові війни почалися – і виявилося, що противники Ірану до них не змогли підготуватися і потрапили не тільки у безпекову, але й у фінансову пастку. Саме звернення до України із проханням допомогти у боротьбі з іранськими безпілотниками – непоганий доказ цього.

Чотири роки російсько-української війни – важливий досвід для обох армій. І можна сказати, що сьогодні сучасну війну відпрацьовують і у Москві, і у Києві. Тільки от Росія грає за іншу команду. Вона допомагає Ірану і Північній Кореї, проводить спільні військові навчання з Китаєм і зацікавлена у дестабілізації Європи. Росіяни будуть допомагати іранцям бити по американських цілях, а не пояснювати американським військовим, як захиститися від ворожих атак.

Так що у цивілізованого світу на сьогоднішній день є тільки досвід української армії – і це безцінний досвід. Бо українська армія ці чотири роки не просто вчилася сучасній війні і створювала сучасну війну. Вона ще й відпрацьовувала досвід протистояння меншого противника більшому – тобто саме українці можуть зрозуміти тактику дій Ірану. І саме українці можуть пояснити, як від Ірану захищатися і як примусити його режим відмовитися від агресивних дій по відношенню до сусідів – дій, які вже зараз дестабілізують світову економіку і можуть швидко призвести до непередбаченого колапсу.

Так, війна США та Ізраїлю проти Ірану може призвести до багатьох ризиків для України. Це і зростання нафтових цін, що може дати Путіну можливість поповнити російський бюджет новими нафтодоларами. І можливий дефіцит протиракет – якщо збивати ракетами з "Patriot" дрони, цей дефіцит буде відчутним уже найближчими тижнями. І не забуваймо, скільки країн зараз будуть "полювати" за протиракетами.

Але разом із цим стає очевидною необхідність спільних дій для протистояння авторитарним режимам. Можна, звісно, не помічати справжніх намірів Росії – але це все одно, що не помічати слона в кімнаті. Рано чи пізно адміністрації президента Трампа доведеться просто погодитися із простим висновком: без українського досвіду неможливо добитися безпеки американських військових об’єктів на Близькому Сході (і не тільки) і взагалі усвідомити логіку сучасної війни.

А це означає необхідність допомогти Україні відбитися від російської агресії, а не плекати небезпечні ілюзії щодо порозуміння з Путіним.