На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету

фото: dumskaya.net

У Карпатах знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету Олексія Ходакова. Це сталось неподалік села Брустури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Думська.

Зазначається, що чоловік приїхав у Закарпатську область 13 лютого, а наступного дня вирушив у похід. Востаннє він виходив на зв'язок 17 лютого.

Тіло Олексія випадково знайшов турист, після чого рятувальники спустили загиблого вниз.

Точну причину смерті встановить експертиза.

Олексій Ходаков був доцентом Одеського національного технологічного університету (колишня Харчова академія). Колеги і студенти згадують про нього з величезною теплотою. Його пристрастю і справою всього життя було виноробство: він не просто викладав теорію, а й виховав цілу плеяду класних технологів.

