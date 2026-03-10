17:09  10 березня
10 березня 2026, 17:50

На Дніпропетровщині виправдали свідка Єгови, який ігнорував мобілізацію

10 березня 2026, 17:50
Фото з відкритих джерел
У Дніпропетровській області розглянули справу свідка Єгови, який ухилявся від військової служби. Проте в результаті суд його виправдав. Стали відомі деталі справи

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Згідно з обвинувальний актом, чоловік без поважних причин 17 лютого 2025 року не зʼявився до збірного пункту за бойовою повісткою. 4 березня йому знову намагались вручити повістку, але він відмовився від неї. Відомо, що чоловік працює електромонтером із ремонту та обслуговування електроустаткування в копровому цеху ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

На суді він не визнав провини. За словами чоловіка, він з дитинства є свідком Єгови. Тому, на його думку, він не може брати в руки зброю, але запевняє, що хотів би бути корисним державі. За його словами, він він сам ходив до ТЦК та просив про альтернативну військову службу, але йому відмовляли.

Представники ТЦК зауважили, що що в умовах війни альтернативної військової служби немає. Проте є служба в тилових частинах, є багато військових спеціальностей, де навіть не передбачається закріплення за військовим зброї, зокрема бухгалтер, економіст, перукар тощо. Начебто це йому пропонували, але він не погодився.

Адвокатка в судовому засіданні звернула увагу на порушення працівниками РТЦК та СП порядку вручення бойових повісток. Так, бойову повістку з явкою на 10:30 17.02.2025 обвинуваченому вручили після спливу такого терміну, а саме після 11 год. 34 хв. 17 люто. Повторно 4 березня 2025-го бойову повістку з явкою на 14 годину намагалися вручити того ж дня о 15:37. Отже, термін дії повісток закінчився до їх вручення.

Суд проаналізував матеріали справи. Повістка, маючи зобовʼязальний характер та певний чітко визначений термін дії, після спливу такого терміну стає недійсною і не може тягнути за собою юридичних наслідків.

Суд вирішив, що прокурор не довів, що обвинувачений дійсно був належно оповіщений про призов на військову службу. В результаті чоловіка виправдали.

Нагадаємо, в Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації. Коштувала така послуга 10 тисяч доларів США.

мобілізація ТЦК Дніпропетровська область
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
