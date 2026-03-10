На Дніпропетровщині виправдали свідка Єгови, який ігнорував мобілізацію

Фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській області розглянули справу свідка Єгови, який ухилявся від військової служби. Проте в результаті суд його виправдав. Стали відомі деталі справи

Про це повідомляє "Судовий репортер"

Згідно з обвинувальний актом, чоловік без поважних причин 17 лютого 2025 року не зʼявився до збірного пункту за бойовою повісткою. 4 березня йому знову намагались вручити повістку, але він відмовився від неї. Відомо, що чоловік працює електромонтером із ремонту та обслуговування електроустаткування в копровому цеху ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

На суді він не визнав провини. За словами чоловіка, він з дитинства є свідком Єгови. Тому, на його думку, він не може брати в руки зброю, але запевняє, що хотів би бути корисним державі. За його словами, він він сам ходив до ТЦК та просив про альтернативну військову службу, але йому відмовляли.

Представники ТЦК зауважили, що що в умовах війни альтернативної військової служби немає. Проте є служба в тилових частинах, є багато військових спеціальностей, де навіть не передбачається закріплення за військовим зброї, зокрема бухгалтер, економіст, перукар тощо. Начебто це йому пропонували, але він не погодився.

Адвокатка в судовому засіданні звернула увагу на порушення працівниками РТЦК та СП порядку вручення бойових повісток. Так, бойову повістку з явкою на 10:30 17.02.2025 обвинуваченому вручили після спливу такого терміну, а саме після 11 год. 34 хв. 17 люто. Повторно 4 березня 2025-го бойову повістку з явкою на 14 годину намагалися вручити того ж дня о 15:37. Отже, термін дії повісток закінчився до їх вручення.

Суд проаналізував матеріали справи. Повістка, маючи зобовʼязальний характер та певний чітко визначений термін дії, після спливу такого терміну стає недійсною і не може тягнути за собою юридичних наслідків.

Суд вирішив, що прокурор не довів, що обвинувачений дійсно був належно оповіщений про призов на військову службу. В результаті чоловіка виправдали.

