10 марта 2026, 16:12

Клименко объяснил роль полиции в мобилизации: МВД не отвечает за организацию процесса

10 марта 2026, 16:12
Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что вопросы организации процесса мобилизации не входят в компетенцию МВД

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает RegioNews.

По его словам, полномочия Национальной полиции в мобилизационных процессах ограничиваются участием по обращению территориальных центров комплектования (ТЦК) в уведомлении и административном доставлении уклоняющихся от мобилизации лиц.

"Вопрос мобилизации является сверхчувствительным и сверхважным для Украины. Мы все находимся в активной фазе войны против российского агрессора", – отметил Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что полиция действует исключительно в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами.

Административные протоколы за нарушение мобилизационного законодательства составляют только представители ТЦК, а Нацполиция не устанавливает статус нарушителя, а лишь выявляет лиц, уже имеющих соответствующий статус и доставляет их в центры комплектования при необходимости.

Клименко добавил, что если есть правовое основание для задержания и доставки, полиция обязательно ее выполняет. В то же время министр отметил, что данные о количестве доставленных лиц не могут быть обнародованы во время войны.

"Мобилизация должна быть справедливой и четко соответствовать действующему законодательству", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации. Еще около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули свои подразделения.

Как известно, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще 90 дней – до 4 мая 2026 года.

