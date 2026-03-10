17:09  10 березня
10 березня 2026, 16:55

На Одещині іноземці продавали фальшиві $100 за $30 справжніх

10 березня 2026, 16:55
Фото: Прокуратура України
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру двом іноземцям, які організували збут підроблених доларів США

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловіки налагодили на території області продаж підроблених банкнот номіналом $100. Фальшиві купюри пропонували за $30 справжніх за одну, плануючи збут на суму близько $20 тис.

Правоохоронці задокументували продаж $9 400 фальшивих доларів.

Експертиза встановила, що вилучені банкноти не відповідають оригіналу за способом виготовлення та захисними елементами, хоча зовні були схожі на справжні.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним тримання під вартою як запобіжний захід.

Нагадаємо, на Київщині житель Черкаської області налагодив канал збуту підробленої іноземної та національної валюти. Правоохоронці задокументували факти збуту фальшивих купюр: 500 гривень, 50 та 100 доларів.

