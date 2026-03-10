Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"

Фото з відкритих джерел

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку ворога. На цей раз військові показали, як вони знищили російську "пташку"

Таке відео опублікувала Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити збиття ворожого дрона. Де саме збили цей "Шахєд", військові не уточнили. У кадрі можна побачити, як українські захисники влучають в російський дрон, після чого він палає та падає на землю.

Слід нагадати, що за 2025 рік російська армія здійснила 624 ракетно-авіаційні удари, з яких 52 були масованими. При цьому українські військові знищили та знешкодили 27 367 "Шахедів" і "Гераней", 916 крилатих ракет, 164 балістичні та гіперзвукові ракети, а також 207 керованих авіабомб.

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.