На Закарпатті "швидка" збила 6-річного хлопчика на пішохідному переході

Фото: Національна поліція

Сьогодні в селі Кваси Рахівського району автомобіль екстреної медичної допомоги наїхав на дитину. Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 13:46

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій "швидкої" перевозив породіллю. Під час руху по вулиці Центральній група дітей перетинала проїжджу частину на пішохідному переході. У цей момент водій допустив наїзд на одного з них – 6-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП дитина отримала важкі травми. Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення. Вагітну жінку доправили до медзакладу на іншому автомобілі швидкої допомоги.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, зокрема, чи були увімкнені проблискові маячки та звуковий сигнал на спецтранспорті.

Розглядається питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тривають слідчі дії.

