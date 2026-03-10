У мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині

фото: Сергій Стерненко

Як передає RegioNews, про це повідомив волонтер та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його словами, на днях "невідомі дрони, на які дона тили українці", відпрацювали по російському транспорту біля Донецька на глибину понад 50 км.

"Дуже важливо розвивати системну роботу проти ворожої логістики на оперативну глибину. Із чітким розмежуванням хто і по яких саме цілях працює. Робота повинна здійснюватися ешелоновано, і це дасть послаблення тиску на фронті та в цілому зниження наступальних спроможностей противника", – написав Стерненко.

Нагадаємо, на днях українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині. Втрати окупантів уточнюються.