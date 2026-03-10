17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
15:40  10 березня
Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"
13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
UA | RU
UA | RU
10 березня 2026, 17:27

Українські БпЛА уразили склади ПММ, станцію РЕБ та артилерію ворога

10 березня 2026, 17:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Генштаб
Читайте также
на русском языке

У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових уражень по військових об'єктах російського агресора

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ударні БпЛА атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.

"Сили оборони України продовжують системні заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей та зниження бойового потенціалу російського агресора", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда". Де саме збили ворожий дрон, військові не уточнили.

Раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна БПЛА ЗСУ окупанти російська армія склади РЕБ
ЗСУ звільнили майже всю територію Дніпропетровської області – генерал Комаренко
10 березня 2026, 09:18
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Україна атакувала оборонний завод у Брянську: у місті лунали вибухи
10 березня 2026, 19:08
СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"
10 березня 2026, 18:59
Відключення світла 11 березня: які графіки застосують
10 березня 2026, 18:46
На Сумщині судитимуть окупанта "Бурята" за розстріл українського прикордонника
10 березня 2026, 18:38
РФ атакувала поліцію у Нікополі: п'ятеро постраждалих, знищені дві автівки
10 березня 2026, 18:21
У Києві під час "мобілізації" чоловіка поліцейські запшикали перехожого перцевим балончиком
10 березня 2026, 18:17
На Дніпропетровщині виправдали свідка Єгови, який ігнорував мобілізацію
10 березня 2026, 17:50
У мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині
10 березня 2026, 17:46
На Закарпатті "швидка" збила 6-річного хлопчика на пішохідному переході
10 березня 2026, 17:43
На Львівщині на смерть збили жінку
10 березня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Павло Казарін
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Всі блоги »