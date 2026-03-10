Українські БпЛА уразили склади ПММ, станцію РЕБ та артилерію ворога

Ілюстративне фото: Генштаб

У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових уражень по військових об'єктах російського агресора

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що ударні БпЛА атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Уражено пункт управління ударними БпЛА противника неподалік Мирнограда, підрозділ артилерії ворога в околицях Сухецького та артилерійську гармату біля Дорожнянки Донецької області.

Також українські військові завдали вогневого ураження по скупченню живої сили противника у районах Новомиколаївки (ТОТ Запорізької області), Селидового (ТОТ Донецької області) та Покровська.

"Сили оборони України продовжують системні заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей та зниження бойового потенціалу російського агресора", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда". Де саме збили ворожий дрон, військові не уточнили.

Раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.