На Львівщині на смерть збили жінку

Аварія сталась 9 березня, близько 19:30, на автодорозі «Стрий-Тернопіль» у селі Добряни Стрийського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

31-річна жінка за кермом Volkswagen Golf наїхала на пенсіонерку. Особу жінки віком 70-80 років ще встановлюють. Від отриманих травм вона загинула на місці.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого" - повідомили в поліції.

