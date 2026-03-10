В Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів: де найбільше

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на початок березня українці вже задекларували 32,4 млрд грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну податкову службу України.

"Понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн грн. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд грн доходів та визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов’язань", – йдеться у повідомленні.

Найбільші суми доходів задекларували платники податків:

- Києва – 6,6 млрд грн,

- Львівської області – 3,0 млрд грн,

- Дніпропетровської області – 2,9 млрд грн,

- Київської області – 2,8 млрд грн.

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував житель Київщини – до сплати він визначив понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору.

