Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород

Фото: Спорт 24

У вівторок, 10 березня, Верховна Рада розглянула питання щодо позбавлення українського легкоатлета Сергія Бубки державних нагород і почесних звань

Про це інформує RegioNews.

За позбавлення Бубки нагород і звань проголосували 112 народних депутатів.

Проти висловилися 5 парламентарів, ще 7 утрималися, а 154 депутати не брали участі у голосуванні.

Як відомо, ініціатива щодо позбавлення члена Міжнародного олімпійського комітету від України державних відзнак з'явилася після електронної петиції, яку подав український скелетоніст Владислав Гераскевич. У зверненні він запропонував запровадити санкції проти Бубки, зокрема позбавити його звання "Герой України".

Автор петиції пояснив свою пропозицію тим, що, на його думку, Сергій Бубка недостатньо активно захищав інтереси українських спортсменів під час війни.

Також у документі згадувалося про випадки демонстрації проросійської символіки на міжнародних змаганнях, що, за словами ініціатора, суперечить суспільним очікуванням та позиції України в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, торік у грудні президент України Володимир Зеленський скасував виплати державних стипендій для низки відомих спортсменів. Серед них легкоатлет Сергій Бубка та плавчиня Яна Клочкова.