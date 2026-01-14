2 млн українців ухиляються від мобілізації: заява Федорова

Скриншот із відео

Майбутній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації

Про це він повідомив під час виступу в парламенті, передає RegioNews.

За його словами, ще приблизно 200 тис. військовослужбовців самовільно залишили свої підрозділи.

Федоров наголосив, що проблема ухилення від мобілізації та самовільного залишення частин залишається однією з ключових для сектору оборони. Він наголосив на необхідності комплексних рішень, які дозволять стабілізувати ситуацію та забезпечити подальший рух країни вперед.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора припинив публікувати дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства. У відомстві кажуть, що така інформація належить до категорії відомостей з обмеженим доступом.

Раніше повідомлялося, що від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини, що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися