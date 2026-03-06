Другий день обміну: з російського полону звільнено 300 військових та 2 цивільних

Фото: КШППВ

У п'ятницю, 6 березня, відбувся другий та заключний етап обміну полоненими між Україною та Росією, погоджений у рамках домовленостей у Женеві

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Зазначається, що з російської неволі повернулися 300 українських військовослужбовців та двє цивільних громадян.

Серед визволених – представники Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Крім солдатів і сержантів, серед звільнених є офіцери. Наймолодшому бранцю – 26 років, найстаршому – 60.

Звільнені військові воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.

Після повернення бранців доставлять до медичних центрів для обстежень, лікування та реабілітації. Вони отримають необхідну допомогу, документи та передбачені державою виплати.

Координаційний штаб подякував Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво та сприяння у звільненні, а також усім залученим організаціям та структурам.

"Працюємо над тим, щоб повернути всіх наших громадян із полону", – наголошують у штабі.

Нагадаємо, 5 березня відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 200 на 200. Зокрема, серед звільнених – 17 прикордонників різних підрозділів.

Згодом в СБУ показали ексклюзивне відео обміну полоненими.

Як відомо, за даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.