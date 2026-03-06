12:20  06 березня
На Київщині невідомі побили 20-річного хлопця
08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 13:08

Другий день обміну: з російського полону звільнено 300 військових та 2 цивільних

06 березня 2026, 13:08
Читайте также на русском языке
Фото: КШППВ
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 6 березня, відбувся другий та заключний етап обміну полоненими між Україною та Росією, погоджений у рамках домовленостей у Женеві

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Зазначається, що з російської неволі повернулися 300 українських військовослужбовців та двє цивільних громадян.

Серед визволених – представники Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Повітряних Сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Крім солдатів і сержантів, серед звільнених є офіцери. Наймолодшому бранцю – 26 років, найстаршому – 60.

Звільнені військові воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.

Після повернення бранців доставлять до медичних центрів для обстежень, лікування та реабілітації. Вони отримають необхідну допомогу, документи та передбачені державою виплати.

Координаційний штаб подякував Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво та сприяння у звільненні, а також усім залученим організаціям та структурам.

"Працюємо над тим, щоб повернути всіх наших громадян із полону", – наголошують у штабі.

Нагадаємо, 5 березня відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 200 на 200. Зокрема, серед звільнених – 17 прикордонників різних підрозділів.

Згодом в СБУ показали ексклюзивне відео обміну полоненими.

Як відомо, за даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обмін полонених Україна РФ війна військові цивільні полон
Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну
05 березня 2026, 19:58
Штурмовики РФ намагались прорвати позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку
05 березня 2026, 17:39
Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів
05 березня 2026, 17:13
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Донецьку підірвали авто колишнього керівника виправної колонії
06 березня 2026, 14:57
Смертельна погоня у Вінниці: пʼяний водій Toyota протаранив прибиральну машину
06 березня 2026, 14:40
На Сумщині окупанти викрали 19 українців: що повідомив Омбудсман
06 березня 2026, 14:21
Не розпізнала інфаркт: у Києві лікарці оголосили підозру через смерть пацієнтки
06 березня 2026, 14:13
Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа
06 березня 2026, 14:00
150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків
06 березня 2026, 13:55
Інкасаторські авто, гроші та дипломатична криза: скандал між Києвом і Будапештом
06 березня 2026, 13:49
СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових
06 березня 2026, 13:40
На Закарпатті чоловік у п'яній сварці вбив сусіда
06 березня 2026, 13:25
У ГО "Захист Держави" спростовують чутки та маніпуляції про свою діяльність – офіційна заява
06 березня 2026, 13:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »