СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених

Про це інформує RegioNews.

Зазначається, що це перший етап обміну військовополоненими, про який домовлено на перемовинах у Женеві.

Серед звільнених є Оборонці Маріуполя, які перебували в полоні майже 4 роки. Військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках.

Окрім солдатів та сержантів, вдалося визволити також і офіцерів.

Звільнені військовослужбовці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати, наголосили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, за даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.