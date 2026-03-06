08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
06 березня 2026, 09:05

СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених

06 березня 2026, 09:05
Фото: КШППВ
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео обміну полонених 5 березня, звільнено 200 українців

Про це інформує RegioNews.

Зазначається, що це перший етап обміну військовополоненими, про який домовлено на перемовинах у Женеві.

Серед звільнених є Оборонці Маріуполя, які перебували в полоні майже 4 роки. Військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках.

Окрім солдатів та сержантів, вдалося визволити також і офіцерів.

Звільнені військовослужбовці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати, наголосили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, за даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.

03 березня 2026
07 серпня 2025
