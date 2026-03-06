СБУ показала ексклюзивне відео обміну 200 полонених
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео обміну полонених 5 березня, звільнено 200 українців
Про це інформує RegioNews.
Зазначається, що це перший етап обміну військовополоненими, про який домовлено на перемовинах у Женеві.
Серед звільнених є Оборонці Маріуполя, які перебували в полоні майже 4 роки. Військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках.
Окрім солдатів та сержантів, вдалося визволити також і офіцерів.
Звільнені військовослужбовці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати, наголосили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Нагадаємо, за даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.